Somut ilerleme görmedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin terör örgütleriyle sahada mücadele etmeye muktedir bir devlet ve millet olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Suriye, Irak başta olmak üzere neresi olursa olsun Fetullahçı Terör Örgütü de (FETÖ) dahil olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini kaydetti.Çavuşoğlu, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıyı da değerlendirdi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Suçluların iadesi gibi, terör varlıklarının dondurulması gibi ve ülkedeki terör faaliyetleri devam ediyor, bunların sonlandırılması gibi konularda somut adım görmediğimizi söyledik. Yasalarda değişiklikler yaptılar, anayasa değişikliği yaptılar, bunların hepsi olumlu adım ama bunların uygulamasını da görmemiz lazım. Ama NATO üyeliğinden bağımsız olarak (İsveç'teki) yeni hükümetin terörle mücadelede daha samimi olduğunu görüyoruz. (İsveç'teki yeni hükümet) Türkiye'deki terör saldırılarından sonra bazı müttefiklerden daha güçlü açıklamalar yaptı. Açıklamalar güzel, kararlılık güzel ama somut adımları görmemiz lazım. Bunları da açık açık konuştuk ve bundan sonra da birlikte bu doğrultuda çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldık."Suriye'nin kuzeyine planlanan kara harekâ-harekâtıyla ilgili ABD'nin açıklamalarına tepki gös-tıyla gösteren Çavuşoğlu, "Gölge etmesinler yeter teren diyoruz. 'Havadan vurun, karadan girmeyin' diyerek Türkiye'yi engellemeye yönelik giri-girişimleri var. Gerekli cevabı verdik. Teröristleri şimleri savunup mağdur göstermeyecek açıklamalar bekliyoruz" diye konuştu.