Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: 2021 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
Giriş Tarihi: 7.10.2021 14:12 Son Güncelleme: 7.10.2021 14:14

Son dakika: 2021 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!

DHA
Son dakika: 2021 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!

Son dakika: 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı. Gurnah’ın Nobel’i ‘kültürler ve kıtalar arasındaki körfezde sömürgeciliğin etkilerine ve mültecinin kaderine nüfuz etmesinden dolayı aldığı’ ifade edildi.

Son dakika: Nobel Komitesi, Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibarlı edebiyatçı Abdulrazak Gurnah'a verildiğini açıkladı. Gurnah'ın Nobel'i 'kültürler ve kıtalar arasındaki körfezde sömürgeciliğin etkilerine ve mültecinin kaderine nüfuz etmesinden dolayı aldığı' ifade edildi.

Nobel Edebiyat Ödülü, şu ana kadar 113 defa 117 kişiye verildi. Diğer Nobel ödüllerinde, ortak çalışmaların daha fazla olması nedeniyle ödül paylaşımı daha yaygınken, Edebiyat dalının doğası gereği ödül paylaşımı sadece 4 defa gerçekleşti. Ünlü ABD'li şarkıcı Bob Dylan, 'büyük Amerikan şarkı geleneği içinde yeni şiirsel ifadeler yarattığı için' 2016'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü almıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 2021 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA