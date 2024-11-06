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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA 2024 ABD SEÇİMLERİ | Kritik seçim sonuçları belli oldu: ABD’de zafere yürüyen Trump zafer konuşması yapıyor!
Giriş Tarihi: 6.11.2024 09:31 Son Güncelleme: 6.11.2024 10:08

SON DAKİKA 2024 ABD SEÇİMLERİ | Kritik seçim sonuçları belli oldu: ABD’de zafere yürüyen Trump zafer konuşması yapıyor!

Son dakika ABD seçimleri: Dünya, ABD’de gerçekleşen başkanlık seçimine kilitlendi. Sonuçları tüm küresel siyaseti etkileyecek olan ABD seçimlerinde ilk sonuçlar açıklandı. Son verilere göre ABD'nin yeni başkanı Başkanı Donald Trump oldu. 277 delege sayısına ulaşan Trump ABD'nin 47. Başkanı oldu. Zaferi garantileyen Trump, Florida'da bulunan kampanya merkezinde dünyaya seslenecek.

SON DAKİKA 2024 ABD SEÇİMLERİ | Kritik seçim sonuçları belli oldu: ABD’de zafere yürüyen Trump zafer konuşması yapıyor!

ABD'de başkanlık yarışında sona doğru gelinirken, Demokrat aday Kamala Harris'in bir konuşma yapmayacağı, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ise zafer konuşması için hazırlık yaptığı bildirildi.

TRUMP ZAFERİNİ KUTLUYOR

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, seçim zaferini garantileyen Trump'ın, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yapmak üzere hazırlık yaptığı bildirildi. 277 delegeye ulaşan Trump, ABD'nin 47. Başkanı olmayı garantiledi.

Trump'ın ekibinin, Cumhuriyetçi adayın konuşma yapacağı kongre merkezine geçtiği ve hazırlıkların devam ettiği kaydedildi.

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Zaferi garantileyen Trump, Florida'da bulunan kampanya merkezinde dünyaya seslenecek.

HARRİS KONUŞMASINI İPTAL ETTİ

ABD'de başkanlık yarışında delege sayısında rakibi Trump'ın gerisinde kalan Harris'in kampanya menajeri Cedric Richmond'dan bir açıklama geldi. Harris'in seçim sonuçlarını takip ettiği başkent Washington'da bulunan Howard Üniversitesi'nde kurulan platformda kürsüye çıkan Richmond, kısa bir açıklama yaptı ve Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağını belirtti.

Harris'e destek olmak üzere kampüse gelen kalabalığa, "Halen sayılacak oylar var, henüz sonucu açıklanmamış eyaletler var" diyen Richmond, Harris'in yarın seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.

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SON DAKİKA 2024 ABD SEÇİMLERİ | Kritik seçim sonuçları belli oldu: ABD’de zafere yürüyen Trump zafer konuşması yapıyor!
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