Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: AB Komisyon Başkanı Leyen Kiev'e gidiyor!
Giriş Tarihi: 5.4.2022 12:14 Son Güncelleme: 5.4.2022 12:16

Son dakika: AB Komisyon Başkanı Leyen Kiev'e gidiyor!

Son dakika: AB Komisyon Başkanı Leyen Kiev’e gidiyor!

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşmek için bu hafta içinde Kiev'e gidecek.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sözcüsü Eric Mamer, Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Ukrayn Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek için Kiev'e gideceğini belirtti.

Mamer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Cumartesi günü Varşova'da düzenlenecek Ukrayna İçin Ayağa Kalk etkinliği öncesinde Ukrayn Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek üzere bu hafta Kiev'e gidecek" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: AB Komisyon Başkanı Leyen Kiev'e gidiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA