SON DAKİKA | AB liderleri Brüksel’de toplandı! Rusya’ya yeni yaptırımlar masada

LİDERLERDEN BİRLİK VE KARARLILIK MESAJI

AB liderleri, toplantıya girmeden önce birlik ve kararlılık mesajları verdi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, AB'nin yaptırımlarının "can yakması", mümkün olduğunca ileri seviyede olması gerektiğini söyledi.

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Ukrayna'nın kendini savunabilmesi için hava sahasında uçuş yasağı getirilmesi gerektiğini, bunu NATO'nun yapabileceğini belirtti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "müzakere edilecek bir lider olmadığını", yine de diplomasinin kullanılmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da "Bir uluslararası tartışma kulübü olma lüksümüz yok. Eyleme geçmeliyiz." dedi. Ukrayna'ya AB adaylığı statüsü verilmesini isteyen Nauseda, geçmişten dersler çıkararak bugün Rusya'ya karşı çok daha kararlı olmaları gerektiğini söyledi.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, "yaptırımların Avrupa için de pahalıya patlayacağını" belirterek, "Ama barışın bir bedeli var." ifadesini kullandı.