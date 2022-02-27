Son dakika: AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell duyurdu! Ukrayna’ya savaş uçağı desteği

500 MİLYON AVROLUK ASKERİ DESTEK

Öte yandan AB Temsilcisi Borrell, Birliğin Ukrayna ordusuna 450 milyon avro değerinde silah, 50 milyon avro değerinde koruyucu ekipmanlar gibi askeri malzeme yardımı yapmaya karar verdiğini ve bunun AB tarihinde bir ilk olacağını vurguladı.