Son dakika: AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell duyurdu! Ukrayna’ya savaş uçağı desteği

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi dördüncü gününde devam ederken, Avrupa Birliği'nden (AB) flaş bir hamle geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyona yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, AB, NATO ve BM'den peş peşe yaptırım açıklamaları geldi.
AB'DEN FLAŞ HAMLE! UKRAYNA'YA SAVAŞ UÇAĞI DESTEĞİ
Yaşanan gelişmelerin ardından Avrupa Birliği'nden (AB) dikkat çeken bir hamle geldi. Rus uçaklarının AB hava sahasına giremeyeceğini belirten Borrell, AB'nin Russia Today (RT) ve Sputnık'in Avrupa'da yayın yapmasını yasakladığını duyurdu. Borrell, AB'ye savaş uçağı desteği sağlanacağını da ifade etti.
500 MİLYON AVROLUK ASKERİ DESTEK
Öte yandan AB Temsilcisi Borrell, Birliğin Ukrayna ordusuna 450 milyon avro değerinde silah, 50 milyon avro değerinde koruyucu ekipmanlar gibi askeri malzeme yardımı yapmaya karar verdiğini ve bunun AB tarihinde bir ilk olacağını vurguladı.
Borrell, bunların "Avrupa barış tesisi" fonu ve hükümetlerarası fondan finanse edileceğini belirterek, bunların haricinde birçok üye ülkenin zaten önemli miktarda askeri teçhizatı gönderdiğini kaydetti.
AB KOMİSYONU BAŞKANI VON DER LEYEN'DEN AÇIKLAMA
Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Kremlin'in medya makinesini AB'de yasaklayacağız." ifadesini kullandı.
RUSSİA TODAY VE SPUTNİK AB'DE YASAKLANACAK
Von der Leyen, Rus devletinin yayın organları Russia Today ve Sputnik ile onların yan kuruluşlarını hedef alacaklarını ifade etti. Leyen, "Artık Putin'in savaşını haklı çıkarmak için yalanlarını yayamayacaklar." diye konuştu.
AB TARİHİNDE BİR İLK...
Ayrıca von der Leyen, AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Belarus'a da yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den müzakerelerle ilgili ilk açıklama: Sonuç vereceğine inanmıyorum ama... Son dakika: Dünya merakla bekliyor! Rusya-Ukrayna müzakeresinde 'Belarus sınırı' kararı: Görüşmeler başladı