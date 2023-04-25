Giriş Tarihi: 25.4.2023 13:26Son Güncelleme: 25.4.2023 13:37
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden 2024 kararını resmen açıkladı!
Son dakika haberleri... ABD Başkanı Joe Biden uzun süredir merak konusu olan adaylık sürecini açıklığa kavuşturdu. Biden yayınladığı mesajda 2024 ABD seçimlerinde ikinci tur adaylığa oynayacağını bildirdi.
Son dakika haberleri... ABD Başkanı Joe Biden uzun süredir merak konusu olan adaylık sürecini açıklığa kavuşturdu. Biden yayınladığı mesajda 2024 ABD seçimlerinde ikinci tur adaylığa oynayacağını bildirdi.
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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden 2024 kararını resmen açıkladı!