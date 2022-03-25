Son dakika: ABD Başkanı Biden, Ukrayna sınırında konuştu: Vahşeti önlemek için buradayız

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Biden, Polonya-Ukrayna sınırında açıklamalarda bulundu.

Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bu konuda güçlenmemiz lazım. 100 bin kişi olarak buraya geldiniz. Burada gençleri, kadınları ve tankları durdurduklarını gördük. Ve özellikle biz burayı savunacağız dediler. İnanılmazdı, ilham kaynağımız oldu. Bu kadınlar ve bu çocuklar özellikle formasyonlarını korudular. Siz burada bütün dünyanın ve özgür dünyanın geliştiği noktadasınız. Demokrasi ve Oligarkların savaşını görüyoruz burada.