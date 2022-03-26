Son dakika: ABD Başkanı Biden Varşova’da açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden Varşova'da Rusya Ukrayna savaşına dair önemli açıklamarlarda bulunuyor.

İşte Biden'in açıklamalarından satır başları:

Rus ekonomisini kalbinden vurduk.Rusya'nın ekonomisi dünyanın en büyük ekonomilerindendi. Ama artık ilk 20'ye bile giremeyecek.

Ortaklarımız da yardımcı oldu. Özellikle Polonyalı ittifak ortağımızla çalışacak askerlerle görüştüm. Ukrayna'daki hareketlilik düşünülmesi gereken bir şey.

100 bin tane Ukraynalı mülteci bize zor sorular sordu. 'Bize ne olacak?' dediler. Bir kız 'Sayın başkan annemi babamı, bir daha onları görebilecek miyim?' dedi.

Polonya halkı tutluyla yardım ellerini uzattılar. Yuvalarını açtılar. Polonya tek başına bu sorumluluğu almamalıç Ukrayna halkı özellikle ABD'yi güvenli bulabilir. 300 Milyon dolarlık insani yardımda bulunduk. Dünya gıda Programı burada bazı engeller buldu. Ukrayna'daki büyükşehirlere yardım etmemiz gerektiğini söyledik. Marıupol'e henüz gidemedik.

Başkan Putin'e söylemek istiyorum. Rusya halihazırda kaybetti.

Putin Ukraynalıların sahada hemen kaçıp gideceğini düşündü. Cesur ve inatçı bir Ukrayna direnişi ile karşılaştı. NATO varlığını sınırında azaltmak istedi. Rusya'nın beklemediği bir şeyi gerçekleşti. Rusya'nın Ukrayna'ya eylemleri bize demokrasiyi hatırlattı. Rusya'yı insanlar terk etti. 200 bin Rus beyin göçü gerçekleştirdi.

Soğuk savaşın hissedildiği dönemleri hatırlarmak istiyorum. Rus halkı düşmanımız değil. Hastanelerin, doğum evlerinin Rus füzeleriyle vurulmasını desteklemediğinizi biliyorum. Milyonlarca aie evlerinden ediliyor. Büyük bir ülkeye bu yakışmaz. Annenizden duyduğunuz hikayeleri düşünün. Bunlar geçmişin anıları olarak kalmadı. Rus ordusu geçmişin anılarını tekrar yaşatıyor.

Putin'in taarruzu tüm dünyaya acı bir mesaj verdi. Dürüst olmam gerekirse bu savaş Rus halkının istediği bir şey değil. Putin bu savaşı durdurmalı.

Avrupa'ya bir mesajım olacak. Avrupa Rus fosil yakıtlarına bağımlılığından kurtulmalı. Biz Avrupa'ya yardım edeceğiz.HIzlı bir şekilde yenilenebilir enerjiye geçmemiz lazım.

Özellikle Kremlin'deki bozuklukları düzeltmeliyiz. Bütün özgürlüğü seven ülkeler için çalışmalıyız. Bu kolay olmayacak, masraflar ödeyeceğiz. Tarihten biliyoruz ki insanlık en karanlık zamanlarda adımlarını attı. Berlin duvarına vurulan çekici hatırlayalım. Özellikle Polonya'da bağımsızlık için ayağa kalktıla ve Sovyetlere karşı geldiler. İnsanlığın gücü bir diktatörden daha üstün.

Asla pes etmeyelim, yorulmayalım, korkmayalım.

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