SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden’dan NATO zirvesi sonrası önemli açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinin ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Joe Biden'ın açıklamaları şöyle:

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından NATO daha da kenetlendi ve birleşik bir hale geldi. NATO toprağının her karışını savunacağız. Hep birlikte savunmamızı güçlendiriyoruz. Hava savunması için destek paketleri açıklayacağız. Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek silah yardımı yapacağız.

Tehditler yalnızca Rusya'dan değil, Çin'den de geliyor. Birlik, kararlılık içinde demokratik ülkeler için kapasite oluşturarak destekliyoruz. Putin, NATO'yu parçalamak istedi. Finlandiya'nın katılmasını istedi. Finlandiya ve İsveç NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın. Katılımları ile NATO'nun sınırı 800 mil daha artacak.

G-7 ülkeleri şöyle dedi: Olabildiğince Ukrayna'yı destekleyeceğiz. Bu ne demek, sınırsız bir destek mi? Gün geldiğinde Zelensky'i destekleyemeyeceğiz demek mi?

Çok önemli bir durum oldu, ekonomiler oldukça etkilendi. Teknolojik olarak Rusya büyük bir zorluk çekiyor. Ukrayna'nın hala direndiğini görüyoruz. Rusya'nın Ukrayna'da zafer kazanamayacağından eminiz.



Petrol fiyatları ile ilgili bir açıklama yaptınız. Tüm dünyada yüksek bir ücret var, yeni önlemleriniz fiyatları azaltacak mı? 200 dolara kadar ilerleyebilecek bir durum var, bu nasıl etkileyecek?

Rusya, Ukrayna'yı geçip, Ukrayna'yı elde edemedikçe böyle bir şey olmayacak. NATO yeni ülkelerle güçlenecek. Ben geçenlerde, Rusya'dan gelen petroller konusunda yeni bir ekonomik program yapmamız gerekiyor demiştim. Rusya gemilerinin geçmesine izin vermeyeceğiz demiştim. Yapmış olduğu ticari faaliyetlerde kar elde edemeyecekleri bir ortam oluşacağını söylemiştim. Yeni bir mekanizma geliştirmeye çalıştık. Petrol rezervlerimizden günde 1 milyon varil hedefi koyduk. Kongrede dedim ki, pompadaki fiyatlarda vergi azaltmalarını istedim. Bunu yapabilirsek, galon başına petrolde 1 dolarlık azaltma elde edeceğiz. Geçici bir azalma olacak. Bunu yapabiliriz, yapacağız da. Petrol fiyatlarının yüksek olması Rusya, Rusya, Rusya. Gıda fiyatlarının yüksek olmasının nedeni Rusya. Rusya, Ukrayna'dan tahılın çıkmasına izin vermiyor. Pozitif şekilde petrol fiyatları yakında olacaktır.

Başkan Erdoğan ile beraber yeni F-16'lar konusunda ne konuştunuz?

F-16'ları yakın zamanda satacağız. Aynı zamanda pozisyonumu değiştirmeyeceğimi söyledim. Bunu yapabilmek için kongreden onaya ihtiyacım var. Bunu da yakın zamanda alacağım.