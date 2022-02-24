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Giriş Tarihi: 24.2.2022 20:51 Son Güncelleme: 24.2.2022 21:13

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden açıkladı! G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden açıkladı! G7 liderleri anlaştı: Rusya’ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine yönelik 'özel askeri operasyon' başlattıklarını duyurmasının ardından ABD'den nasıl bir hamle geleceği merak konusu olmuştu. Gelen son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik konseyini Ukrayna’daki gelişmeler gündemiyle topladı. Biden, G7 liderlerinin Rusya’ya sert ve yıkıcı yaptırım paketleri üzerinde anlaştığını ifade etti. İşte Rusya-Ukrayna Savaş ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin'in talimatı üzerine dakikalar sonra Rus birlikleri Ukrayna topraklarına girdi. NATO ve AB'den Rusya'ya yönelik 'ağır yaptırım' mesajları verirken, ABD'nin Rusya'nın bu hamlesi karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuştu.

BİDEN, ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİNİ TOPLADI

Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ulusal güvenlik konseyini topladı. Ukrayna'daki gelişmelerin gündeme geldiği toplantı sonrasında Biden, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları açıkladı.



"SERT VE YIKICI YAPTIRIMLARDA ANLAŞTIK"

Biden, "G7 liderleri Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırım paketleri üzerine anlaştı" dedi.

Biden, dün yaptığı yazılı açıklamada G7 liderleri ile görüşmesi sonrası Rusya'ya Ukrayna'ya askeri harekatı için ABD ve müttefikleri tarafından uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağı bir konuşma yapacağını ifade etmişti.



Beyaz Saray yetkilisi, gazetecilere yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın sabah saatlerinde Beyaz Saray Durum Odasında ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldiğini bildirmişti.

Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alındığı aktarılmıştı.



NE OLMUŞTU?

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı şekilde ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.



Rusya, 2021 yılı sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.



Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının, "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

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Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden açıkladı! G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
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