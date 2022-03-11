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Giriş Tarihi: 11.3.2022 18:33 Son Güncelleme: 11.3.2022 18:42

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden, yeni yaptırımları açıkladı! "Rus ekonomisine darbe indireceğiz"

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden, yeni yaptırımları açıkladı! Rus ekonomisine darbe indireceğiz

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıkladı.

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıkladı.

Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Alkol, deniz mahsulleri ithalatını durduruyoruz. Rusya'nın ticaret yapması zorlaştırılacak. Bunlar atacğaımız son adımlar değil. Putin'i sert bir şekild vuracağız dedik. Bu yaptırımların toplamı Rus ekonomisini çökertiyoruz. 1 dolar 200 ruble oldu. Moskova borsası şu an kapalı. Açıldığı an çökecek bunu biliyorlar. Uluslararası topluluklar Rusya'dan çekilmeye devam ediyor.

Ukrayna halkını destekliyoruz. Yaptırımlar Rus ekonomisini çökertiyor.

İnsani yardım son iki haftada 107 milyon dolara yükseldi. Dün akşam bu konuda iki partili harcama onaylandı. Rus işgaline karşı Ukrayna kendini savunacak silahlara sahip olmalı. Biz para yardım ne gerekiyorsa yapacağız. Avrupa'daki müttefiklerimizle birlikte hareket ediyoruz. NATO'nun her karış toprağı korunacak. Biz Rusya'ya karşı Ukrayna'da savaşmayacağız.

Böyle bir şey 3. Dünya Savaşı anlamına geliyor. Ama Putin Ukrayna'da zafere ulaşamayacak."

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Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden, yeni yaptırımları açıkladı! "Rus ekonomisine darbe indireceğiz"
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