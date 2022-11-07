Son dakika | ABD heyeti Ankara’da...

ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey heyet Ankara'ya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kritik görüşmeye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, tahıl girişiminin uzatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Akar, "Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılıyor. 19 Kasım'da süresi dolacak olan tahıl girişiminin uzatılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede gayretlerimizi yoğunlaştırdık, bunun uzatılmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor" dedi.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya'nın yeniden Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına dönmesindeki rolünden dolayı Türkiye'ye teşekkür etmişti.



Price, Rusya'nın Ukrayna tahıl ve tahıl ürünlerinin dünyaya ihraç edilmesini kolaylaştıran Birleşmiş Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'na dönmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Sözcü bu anlaşma sayesinde şu ana kadar 10 milyon metrik ton tahılın Ukrayna'dan çıkarıldığını hatırlatarak, anlaşmayı dünya için "vazgeçilmez" olarak niteledi.



Türkiye'nin Tahıl nakliyatının yeniden başlamasındaki rolüne dikkat çeken Price, bir soru üzerine " Türk müttefiklerimizin çabalarını derinden takdir ediyoruz. Aslında Türkiye'yi ve BM Genel Sekreterine müteşekkir olduğumuzu söyledim. Bu anlaşmayı Genel Sekreter Guterres hazırladı ama başta Türkiye'nin kritik desteği ve daha sonra Ukrayna'nın, son olarak da Rusya'nın mutabık kalması ile oluştu. Genel Sekreter ve Türkiye'nin bu anlaşmayı tekrar rayına sokmasına müteşekkir ve minnettarız" ifadelerini kullandı.

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