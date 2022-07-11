Son dakika! ABD'den "İran Moskova'ya İHA gönderecek! Rus askeri eğitecek" iddiası

Sullivan, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da Rusya'nın istediğini alamadığını ve bazı silah sıkıntıları yaşadığını belirterek "Bizim tarafımızda, İran hükûmetinin yakın zamanda Rusya'ya yüzlerce İHA vereceğine ve bunların arasında SİHA'ların da olacağına ilişkin bir bilgi var. Ayrıca bu bilgi, İran'ın bu İHA'ların kullanımı için Rus askerlerine eğitim vereceğini ve bu sürecin bu ay başlayabileceğini gösteriyor." dedi.