Son dakika: ABD Kiev’deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdı!

10 SAYFALIK CEVAP HAZIRLANDI

Yine güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO tarafından kendilerine sunulan cevaba bir yanıt hazırlayıp hazırlamadığını soran Putin'e yanıt veren Lavrov, "10 sayfa olarak formüle edildi" diyerek cevap mektubunu hazırladıklarını ifade etti. Sözlerinin devamında kendilerine sunulan cevapları incelediklerini de ifade eden Lavrov, "Söz konusu yanıtları bakanlıktan meslektaşlarımızla birlikte dikkatle inceledik. Bizi her şeyden önce ABD'nin yanıtı ilgilendiriyor, zira batı kampında bu konuların çözümünde kimin başrolde olduğu belli" diye konuştu.