Son dakika: ABD Kiev’deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdı!

Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizi tırmanırken ülkedeki Amerikan büyükelçiliğiyle ilgili yeni bir karar aldıklarını duyurdu.
Blinken, "Rus güçlerinin (sınıra) dramatik şekilde yığınak yapması sebebiyle Kiev'deki elçilik operasyonlarımızı geçici olarak Lviv kentine taşıma sürecindeyiz." ifadesini kullandı.
Amerikan büyükelçiliğinin Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kentinden çalışmalarına devam edeceğini kaydeden Blinken, elçiliğin Ukrayna yönetimiyle temas halinde diplomatik girişimlerini sürdüreceğini söyledi.
Rusya'nın gerginliği artırmaya devam ettiğini savunan Blinken, diplomatik süreçlerin işletilmesine halen açık olduklarını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Kremlin Sarayı'nda ağırladı. Rusya'nın batılı ülkeler ve NATO ile yaşadığı gerilimlerin ve diplomatik sürecin ele alındığı görüşmede Lavrov, Putin'in keskin sorularına cevap verdi. Rusya'nın, ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri konusunda Rusya lideri Vladimir Putin'in, "Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var mı, yoksa Rusya'yı sonsuz müzakerelere sürüklemek mi istiyorlar?" sorusuna cevap veren Lavrov, "Şans her zaman var" diye karşılık verdi.
10 SAYFALIK CEVAP HAZIRLANDI
Yine güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO tarafından kendilerine sunulan cevaba bir yanıt hazırlayıp hazırlamadığını soran Putin'e yanıt veren Lavrov, "10 sayfa olarak formüle edildi" diyerek cevap mektubunu hazırladıklarını ifade etti. Sözlerinin devamında kendilerine sunulan cevapları incelediklerini de ifade eden Lavrov, "Söz konusu yanıtları bakanlıktan meslektaşlarımızla birlikte dikkatle inceledik. Bizi her şeyden önce ABD'nin yanıtı ilgilendiriyor, zira batı kampında bu konuların çözümünde kimin başrolde olduğu belli" diye konuştu.