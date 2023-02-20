Son dakika | ABD lideri Biden’dan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e sürpriz ziyaret!

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden an itibarıyla Ukrayna'nın başkaneti Kiev'e sürpriz bir ziyarette bulundu. BBC, Ukrayna'da 9 yıl önce hükümet karşıtı protestoların olduğu ve 107 kişinin hayatını kaybettiği günün yıldönümünde Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüştüğüne dikkat çekti.

"ANLAMLI VE SEMBOLİK"

Aynı zamanda haberde "Biden'ın topyekun bir çatışmanın ortasındaki Ukrayna lideriyle görüşüyor olması anlamlı ve sembolik" ifadelerine yer verildi.

BIDEN POLOYA'YA GİTMİŞTİ

Bu sürpriz ziyaret Polonya'da Cumhurbaşkanı Andrej Duda ile görüşmek üzere gittikten sonra gerçekleşti. Nitekim Ukraynalı siyasetçi Lesia Vasylenko sabah saatlerinde Biden olduğunu doğruladığı önemli bir konuğun Kiev'e geleceğini iddia etmişti.

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