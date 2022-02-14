Son dakika: ABD medyası 16 Şubat’ı işaret etmişti! Saldırı olacak mı? Ukrayna’dan flaş açıklama...

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna krizinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hem ABD hem de Batı medyası, 16 Şubat'ı savaş tarihi olarak ilan ederken, Ukrayna'dan tam tersi bir açıklama geldi. İşte Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili son dakika haberinin detayları...
SON DAKİKA: RUSYA, UKRAYNA'YA SALDIRACAK MI?
Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konsey Başkanı Oleskiy Danilov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, topraklarındaki gelişmelerin ve risklerin farkında olduklarını aktardı.
Durumun tamamen kontrol altında olduğunu belirten Danilov, 16 veya 17 Şubat'ta Rusya'dan büyük çaplı bir saldırı öngörmediklerini ifade etti. Danilov, ancak Rus tarafının provokasyon gerçekleştirebileceğine dikkati çekerek, buna da hazırlıklı olduklarını söyledi.
ABD medyasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı ülkeleri liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürülmüştü.
ZELENSKİY, 16 ŞUBAT'I "BİRLİK GÜNÜ" ADIYLA RESMİ TATİL İLAN ETTİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat'ı "Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan etti. Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Ukraynalılara seslendi.
16 Şubat'ın saldırı günü olacağının iddia edildiğini aktaran Zelenskiy, "Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz." ifadesini kullandı.
ABD medyasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı ülke liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürülmüştü.