Son dakika: ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanları’ndan önemli açıklamalar: Putin’in planı Ukrayna’yı işgal etmekti

Son dakika haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"RUSYA'NIN AMACI UKRAYNA'YI BİR PARÇASI YAPMAKTI"

"Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği güçlü ve destekleyici açıklamalarda bulundular. Putin'in açıklamaları, tarihe, uluslararası hukuka ve milyonlarca vatansever Ukraynalının karşıtı bir beyandı. Başkan Putin'in kendi sözleri ile duyduk. 150 binden fazla asker Ukrayna'ya karşı orada. Planı en başından beri Ukrayna'yı işgal etmekti, halkı ve demokrasiyi rahatsız etmekti. Ukrayna'yı bir parçası yapmaktı. Başkan Putin yasalara karşı gelerek Avrupa'daki barışı tehdit ediyor. Dünya bundan dolayı acı çekiyor.