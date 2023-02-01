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Giriş Tarihi: 1.2.2023 18:12 Son Güncelleme: 1.2.2023 18:42

SON DAKİKA | ABD'de gizli belge krizi: FBI Joe Biden'ın evini aradı

Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanı Biden'ın avukatları, FBI'ın Biden'ın daha önce "gizli belge" çıkan Delaware'deki konutunda arama yaptığını bildirdi.

SON DAKİKA | ABD’de gizli belge krizi: FBI Joe Biden’ın evini aradı

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden'ın evinde FBI gizli belge araması yaptı. Geçtiğimiz haftalarda da; Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki evinde 6 gizli belge bulunduğu belirtilmişti.

Biden'ın şahsi avukatı Bob Bauer'in yaptığı yazılı açıklamada, FBI ajanlarının Biden'in Willmington'daki evinde arama yaptığı kaydedilmişti.

Açıklamada yaklaşık 13 saat süren aramada, Biden'in Senatoda ve başkan yardımcılığı yaptığı dönemlere ait 6 gizli belgenin bulunduğu ifade edildi.

ABD Adalet Bakanlığı da Biden'ın 'gizli belge' soruşturmasına ilişkin detay vermeyi reddetmişti.

TRUMP SERT SÖZLERLE YÜKLENMİŞTİ

2024 başkanlık seçimleri için kampanyasına start veren Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Biden ve FBI'yı eleştirmişti:

"Güvenle korunduğunu" söylediği Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da gizli belgelerin bulunmasının ardından yapılan aramaları hatırlatan Trump, Biden'ın kişisel ofisi ve konutunda gizli belgelerin çıkması üzerine aynı tutumu sergilemediğini iddia ettiği FBI'a da yüklenmişti.

Trump, ayrıca Biden'ın ve oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna ile ilişkileriyle ilgili iddialar ve buna ilişkin haberlerin Twitter'da sansürlendiğinin ortaya çıkması üzerine, "Çok dikkatli olmalıyız." diyerek mevcut sisteme eleştirilerini dile getirmişti.

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SON DAKİKA | ABD'de gizli belge krizi: FBI Joe Biden'ın evini aradı
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