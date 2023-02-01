SON DAKİKA | ABD’de gizli belge krizi: FBI Joe Biden’ın evini aradı

TRUMP SERT SÖZLERLE YÜKLENMİŞTİ

2024 başkanlık seçimleri için kampanyasına start veren Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Biden ve FBI'yı eleştirmişti:

"Güvenle korunduğunu" söylediği Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da gizli belgelerin bulunmasının ardından yapılan aramaları hatırlatan Trump, Biden'ın kişisel ofisi ve konutunda gizli belgelerin çıkması üzerine aynı tutumu sergilemediğini iddia ettiği FBI'a da yüklenmişti.