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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | ABD'deki market saldırısına Dışişleri'nden kınama: Yaralılara acil şifalar diliyoruz
Giriş Tarihi: 15.5.2022 12:25 Son Güncelleme: 15.5.2022 12:37

Son dakika | ABD'deki market saldırısına Dışişleri'nden kınama: Yaralılara acil şifalar diliyoruz

Son dakika | ABD’deki market saldırısına Dışişleri’nden kınama: Yaralılara acil şifalar diliyoruz

Son dakika haberi: ABD'nin New York kentindeki süpermarket saldırısıyla ilgili Dışişleri'nden açıklama geldi. Açıklamada "ABD’de New York Eyaleti’nin Buffalo kentinde gerçekleştirilen bir silahlı saldırı sonucunda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz"

Son dakika haberleri: ABD'nin New York eyaletinin Buffalo kentinde süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi. Korkunç eylemi sırasında canlı yayın açan saldırganın Payton Gendron olduğu ifade edildi.

"YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Saldırı ile ilgili Dışişleri'nden açıklama geldi. Açıklamada "ABD'de New York Eyaleti'nin Buffalo kentinde gerçekleştirilen bir silahlı saldırı sonucunda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

10 ÖLÜ, 3 YARALI

Yetkililer, saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu söyledi. Gendorn ise birinci derece cinayet suçlamasını reddetti. Ölenler arasında marketin güvenlik görevlisinin de olduğu belirtdildi. Saldırgana müdahale edenler arasında bir emekli polisin de olduğu öğrenildi.

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Son dakika | ABD'deki market saldırısına Dışişleri'nden kınama: Yaralılara acil şifalar diliyoruz
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