Son dakika | ABD’deki market saldırısına Dışişleri’nden kınama: Yaralılara acil şifalar diliyoruz

10 ÖLÜ, 3 YARALI

Yetkililer, saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu söyledi. Gendorn ise birinci derece cinayet suçlamasını reddetti. Ölenler arasında marketin güvenlik görevlisinin de olduğu belirtdildi. Saldırgana müdahale edenler arasında bir emekli polisin de olduğu öğrenildi.