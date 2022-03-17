Son dakika: ABD'den Çin'e 'Rusya' tehdidi! "Ağır bedeller ödetilecek"

Anlaşmaya dönmek üzere ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını anlatan Price şunları söyledi:

"Tahran'ın kaydettiği nükleer ilerlemeler göz önüne alındığında, sürecin uzamasıyla OKEP'in sağladığı nükleer silahların yayılmasını önleme faydalarının ortadan kalkacağı düşünüldüğünde, çok az zaman kaldı. Bu nedenle, bu konu acilen üzerinde çalışılması gereken bir konudur. Bir süredir acilen odaklandığımız bir konudur. Hala anlaşmaya karşılıklı olarak dönüşün açıkça bizim çıkarlarımıza olacağına inanmaya devam ediyoruz."

Price, ABD yönetiminin İran'ın bölgede gerilimi düşürmeye yönelik vereceği bir taahhüt karşılığında İran Devrim Muhafızlarını yabancı terör örgütü listesinden çıkarmayı düşündüğü iddialarına yönelik soruları ise yanıtsız bıraktı.

Sözcü, bu konunun müzakerelerin gündeminde olmadığını, görüşmelerin merkezinde İran'ın tam bir şekilde OKEP'e uyması ve Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi olduğunu dile getirdi.

İran'ın halen ABD ve ortakları için tehdit teşkil ettiğinin altını çizen Price, nükleer silah elde etmiş bir İran ile bölgede milis güçlere ve terör örgütlerine verdikleri destek ve balistik füze programları gibi sorunları çözmeyi çok daha zorlaştıracağına vurgu yaptı.