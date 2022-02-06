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Giriş Tarihi: 6.2.2022 17:46 Son Güncelleme: 6.2.2022 17:49

Son dakika: ABD'den flaş açıklama: Savaş başlatmak için gönderilmedi!

Son dakika: ABD’den flaş açıklama: Savaş başlatmak için gönderilmedi!

Son dakika haberi:Avrupa’ya binlerce asker gönderen ABD’den flaş bir açıklama geldi. AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre ABD söz konusu birliklerin Rusya ile bir savaş çıkarma amacı ile gönderilmediğinin altı çizildi.

Son dakika haberi:Avrupa'ya binlerce asker gönderen ABD'den flaş bir açıklama geldi. AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre ABD söz konusu birliklerin Rusya ile bir savaş çıkarma amacı ile gönderilmediğinin altı çizildi.
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Son dakika: ABD'den flaş açıklama: Savaş başlatmak için gönderilmedi!
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