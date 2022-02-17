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Giriş Tarihi: 17.2.2022 17:37 Son Güncelleme: 17.2.2022 18:05

Son dakika! ABD'den, gerilim artıracak açıklama: Rusya gelecek günlerde Ukrayna'yı işgal edebilir

Son dakika! ABD’den, gerilim artıracak açıklama: Rusya gelecek günlerde Ukrayna’yı işgal edebilir

Son dakika haberi... Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de hala mümkün olduğunu söyledi. Biden ayrıca Rusya'nın işgal tehdidinin çok yüksek olduğunu bildirdi. Öte yandan iki ülke arasındaki kriz Rusya ile ABD arasındaki gerilimin de dozunu artırdı. Rusya, ABD Büyükelçi Yardımcısı Bartla Gorman'ı ülkeden sınır dışı ederken, ABD'nin de buna karşılık vermesi bekleniyor.

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de halen mümkün olduğunu söyledi. Biden, Ohio eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İŞGAL RİSKİ ÇOK YÜKSEK"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal riskini "çok yüksek" olarak niteleyen Biden, Rusya'nın Ukrayna işgali için yanıltma operasyonu düzenleyebileceğini kaydetti. Biden, bir gazetecinin "Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Evet ama şimdi değil, gelecek günlerde." yanıtını verdi.

"DİPLOMATİK ÇÖZÜM MÜMKÜN"

Diplomatik çözümün halen mümkün olup olmadığının sorulması üzerine ise Biden, "Evet bu mümkün." dedi. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektuba da halen yanıt beklediğini sözlerine ekledi.

RUSYA, ABD BÜYÜKELÇİ YARDIMCISINI SINIR DIŞI ETTİ

İki ülke arasındaki kriz Rusya ile ABD arasındaki gerilimin de dozunu artırdı. Rusya, ABD Büyükelçi Yardımcısı Bartla Gorman'ı ülkeden sınır dışı ettiğini duyurdu. Öte yandan ABD'nin de karşılık olarak Rusya Büyükelçi Yardımcısını sınır dışı etmesi bekleniyor.

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Son dakika! ABD'den, gerilim artıracak açıklama: Rusya gelecek günlerde Ukrayna'yı işgal edebilir
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