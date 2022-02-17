Son dakika! ABD’den, gerilim artıracak açıklama: Rusya gelecek günlerde Ukrayna’yı işgal edebilir

"İŞGAL RİSKİ ÇOK YÜKSEK"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal riskini "çok yüksek" olarak niteleyen Biden, Rusya'nın Ukrayna işgali için yanıltma operasyonu düzenleyebileceğini kaydetti. Biden, bir gazetecinin "Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Evet ama şimdi değil, gelecek günlerde." yanıtını verdi.