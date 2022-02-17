Son dakika! ABD’den, gerilim artıracak açıklama: Rusya gelecek günlerde Ukrayna’yı işgal edebilir

"İŞGAL RİSKİ ÇOK YÜKSEK"
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal riskini "çok yüksek" olarak niteleyen Biden, Rusya'nın Ukrayna işgali için yanıltma operasyonu düzenleyebileceğini kaydetti. Biden, bir gazetecinin "Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Evet ama şimdi değil, gelecek günlerde." yanıtını verdi.
"DİPLOMATİK ÇÖZÜM MÜMKÜN"
Diplomatik çözümün halen mümkün olup olmadığının sorulması üzerine ise Biden, "Evet bu mümkün." dedi. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektuba da halen yanıt beklediğini sözlerine ekledi.
RUSYA, ABD BÜYÜKELÇİ YARDIMCISINI SINIR DIŞI ETTİ
İki ülke arasındaki kriz Rusya ile ABD arasındaki gerilimin de dozunu artırdı. Rusya, ABD Büyükelçi Yardımcısı Bartla Gorman'ı ülkeden sınır dışı ettiğini duyurdu. Öte yandan ABD'nin de karşılık olarak Rusya Büyükelçi Yardımcısını sınır dışı etmesi bekleniyor.