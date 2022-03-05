Son dakika: ABD’den ikiyüzlü karar! Lobici Rus işadamı Alişer Usmanov’u muaf tuttular!

Son dakika haberleri… Rusya Ukrayna savaşı 10'uncu gününde de devam ediyor. Barış ve ateşkes umutlarının şimdilik gerçekleşecek gibi gözükmediği savaşta, Batılı devletlerden Rusya'ya yönelik peş peşe hamleler de geldi. Ukrayna'daki saldırılarını durdurmayan Rusya'ya AB ve ABD'den sert yaptırım kararları açıklanmıştı.

YAPTIRIMLAR RAFA KALDIRILDI

Çok sayıda Rus eliti ve aile üyelerine yaptırım uygulanarak, bu kişilerin belirli mülklerine bloke konularak ve Rus istihbaratının dezenformasyon kaynakları yaptırım listesine alınarak Rusya'nın üzerindeki baskının artırılmasının amaçlandığı yaptırım kararlarında yeni bir gelişme yaşandı.