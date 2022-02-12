SON DAKİKA: ABD’den Rusya’ya açık tehdit! ‘Muazzam bedelleri olacak!’

"SALDIRIRLARSA BUNUN MUAZZAM BEDELLERİ OLACAK"

Blinken, yaptığı açıklamada, "Rusya şu anda Ukrayna'ya her an saldıracak potansiyele sahip. Umarım bunu yapmazlar ve diplomasiyi tercih ederler. Eğer Ukrayna'ya saldırmayı düşünürlerse bunun muazzam bedelleri olacak. Dünya çapında bir tepkiyle karşılayacaklar. " ifadelerini kullandı.

Sözlerine, "Sayın Bakan Lavrov'a yapacağımız görüşmeyle ilgili şunları söyleyebilirim: Biz bu süreçte olabildiğince açık olduk. Önümüzde iki yol var. Diplomasi ve diyalog yolu… Bu yolu Başkan Putin seçecek" şeklinde devam eden Blinken, Rusya'ya uygulanacak müdahale konusunda da gözdağı mesajı verdi.