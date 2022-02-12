SON DAKİKA: ABD’den Rusya’ya açık tehdit! ‘Muazzam bedelleri olacak!’

Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaş hazırlığı olduğu söylenen askeri faaliyetleri devam ediyor. Belarus'la yaptığı askeri tatbikatı, başta Ukrayna olmak üzere tüm dünya tarafından endişeyle takip edilirken ABD, Rusya'ya sükûnet çağrılarını sürdürüyor.
Askeri yardımların yanı sıra diplomatik çağrılarda da bulunan ABD kanadından Rusya'ya yönelik yeni açıklamalar geldi.
YENİ GÖRÜŞMEYİ DUYURDU
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fiji'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. ABD'nin, Rusya'nın olası bir Ukrayna işgalini engellemek için yeni bir girişimde daha bulunacağını söyleyen Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir görüşme daha gerçekleştireceğini duyurdu.
Rusya'nın, Ukrayna sınırlarında rahatsız edici işaretler göndermeye devam ettiğini vurgulayan Blinken, "Başkan Putin'in işgal kararı alıp almadığını bilmiyoruz. Ancak askeri kuvvetlerini çok kısa sürede harekete geçme kapasitesini devreye soktuğunu biliyoruz. Her noktada büyükelçiliğimize odaklanmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.
"SALDIRIRLARSA BUNUN MUAZZAM BEDELLERİ OLACAK"
Blinken, yaptığı açıklamada, "Rusya şu anda Ukrayna'ya her an saldıracak potansiyele sahip. Umarım bunu yapmazlar ve diplomasiyi tercih ederler. Eğer Ukrayna'ya saldırmayı düşünürlerse bunun muazzam bedelleri olacak. Dünya çapında bir tepkiyle karşılayacaklar. " ifadelerini kullandı.
Sözlerine, "Sayın Bakan Lavrov'a yapacağımız görüşmeyle ilgili şunları söyleyebilirim: Biz bu süreçte olabildiğince açık olduk. Önümüzde iki yol var. Diplomasi ve diyalog yolu… Bu yolu Başkan Putin seçecek" şeklinde devam eden Blinken, Rusya'ya uygulanacak müdahale konusunda da gözdağı mesajı verdi.