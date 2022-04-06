Son dakika: ABD’den Rusya’ya Buça yaptırımı! Yeni yatırımlara yasak geldi

Açıklamada ayrıca, "Bütün bunlar, Mariupol'de doğum hastanesinde ve diğer şehirlerde olduğu gibi Bucha'dan gelen fotoğrafların ve video görüntülerinin Batı medyası için Kiev rejiminin bir başka üretimi olduğunu reddedilemez bir gerçektir" ifadeleri kullanılırken, söz konusu fotoğraf ve görüntülerin provokasyon olduğu öne sürüldü.