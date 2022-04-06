Son dakika: ABD’den Rusya’ya Buça yaptırımı! Yeni yatırımlara yasak geldi

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırıları 39 gündür aralıksız devam ederken, geçtiğimiz günlerde başkent Kiev bölgesinde bulunan Bucha, Irpin ve Gostomel'den Rus ordusundan temizlendi.
Bucha kenti sokaklarında Ukrayna ordusu çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşırken, bir evin bodrum katında ise elleri arkadan bağlı şekilde duvara karşı dizilmiş şekilde infaz edilen çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı.
RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: GÖRÜNTÜLER PROVOKASYONDUR
Bucha'daki katliamın dünyanın gündemine oturmasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinin Bucha kentinde sivillerin öldürüldüğü iddiasıyla Kiev rejiminin suçlamalarını reddediyor. Bu yerleşimin Rus silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında olduğu süre boyunca, tek bir bölge sakini herhangi bir şiddet eyleminden zarar görmedi" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Bütün bunlar, Mariupol'de doğum hastanesinde ve diğer şehirlerde olduğu gibi Bucha'dan gelen fotoğrafların ve video görüntülerinin Batı medyası için Kiev rejiminin bir başka üretimi olduğunu reddedilemez bir gerçektir" ifadeleri kullanılırken, söz konusu fotoğraf ve görüntülerin provokasyon olduğu öne sürüldü.
ABD'DEN RUSYA'YA BUÇA YAPTIRIMI
ABD, Buça'daki olayların ardından Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya'daki yeni yatırımlara da yasak getirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Ruslardan kurtarılan Ukrayna'nın Buça kentinde sivillere ait yüzlerce cesedin bulunmasının ardından, G7 ve Avrupa Birliği ile koordinasyon içinde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirildiği duyuruldu.
Buna göre daha önce ABD'nin yaptırım listesine alınan Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Sberbank ve ülkenin en büyük özel bankası Alfa Bank'ın tüm mal varlıkları donduruldu.
Rus devletine bağlı önemli girişimlerin de mal varlıkları donduruldu ve bu işletmeler ile ticari ilişkiler yasaklandı.
Yaptırımlara, Rus elitler ve ailelerinin yanı sıra Putin'in iki yetişkin kızı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi ve kızı, Rusya eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ve Başbakan Mikhail Mişustin de dahil edildi.
Ayrıca yaptırımlar kapsamında ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ABD'nin yargı yetkisindeki fonlarla borç ödemesi yapmasını da yasakladı. Yeni yaptırımlar kapsamında Rusya'daki tüm yatırımlar da yasaklanıyor.
NATO: UKRAYNA'NIN ACİL ASKERİ YARDIMA İHTİYACI VAR
Brüksel'de yarına kadar sürecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumu ve NATO'nun olası karşı hamlelerini değerlendirdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var." dedi.
POLONYA BAŞBAKANI: BUÇA'DAKİ KATLİAMI BEKLEMEK GERÇEKTEN GEREKİYOR MUYDU?
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Komisyonunu Ukrayna'nın Buça kentindeki katliam nedeniyle sert dille eleştirdi.
Morawiecki, yayınladığı videoda "Buça'daki katliamı beklemek gerçekten gerekiyor muydu? Rus canavarlığını gözler önüne seren öldürülen masumların görüntülerini beklemek gerekiyor muydu?" şeklinde konuştu.SON DAKİKA | 'Bucha'da sokak ortasında yüzlerce ceset' iddiası! Ukrayna görüntüleri paylaştı, Rusya ‘provokasyon’ dedi...