Son dakika: ABD’den Başkan Erdoğan’a ’tahıl koridoru’ teşekkürü

Son dakika haberleri: Beyaz Saray, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı, Guterres ve Başkan Erdoğan'a aracılık etmelerinden dolayı teşekkür etti.

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