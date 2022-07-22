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Giriş Tarihi: 22.7.2022 20:52 Son Güncelleme: 22.7.2022 21:07

Son dakika: ABD'den Başkan Erdoğan'a 'tahıl koridoru' teşekkürü

Son dakika: ABD’den Başkan Erdoğan’a ’tahıl koridoru’ teşekkürü

Son dakika haberleri: Beyaz Saray, tahıl krizinin çözümü için Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a aracılık etmelerinden dolayı teşekkür etti.

Son dakika haberleri: Beyaz Saray, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı, Guterres ve Başkan Erdoğan'a aracılık etmelerinden dolayı teşekkür etti.

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Son dakika: ABD'den Başkan Erdoğan'a 'tahıl koridoru' teşekkürü
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