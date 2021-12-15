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Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:31 Son Güncelleme: 15.12.2021 09:50

SON DAKİKA: ABD’den Türkiye-Ermenistan ilişkileriyle ilgili flaş açıklama

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
SON DAKİKA: ABD’den Türkiye-Ermenistan ilişkileriyle ilgili flaş açıklama

Son dakika haberleri… ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermenistan ile normalleşme adımlarının atılacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Blinken, iki ülkenin normalleşme sürecini görüşmek üzere Özel Temsilci atama kararını kuvvetle desteklediklerini söyledi.

Son dakika haberleri… ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermenistan ile normalleşme adımlarının atılacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Blinken, iki ülkenin normalleşme sürecini görüşmek üzere Özel Temsilci atama kararını kuvvetle desteklediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermenistan ile normalleşme adımlarının atılacağına ilişkin açıklama yaptı.

Blinken, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ermenistan'ın normalleşme sürecini görüşmek üzere Özel Temsilcilerin atanmasına ilişkin açıklamaları memnuniyetle karşılıyor ve kuvvetle destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Ermenistan'la normalleşme için Özel Temsilciler atanacak

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SON DAKİKA: ABD’den Türkiye-Ermenistan ilişkileriyle ilgili flaş açıklama
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