Son dakika | AB’den Türkiye’ye vize serbestisi için flaş açıklama: Sonbaharda görüşülecek

Son dakika haberleri: Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi "Türkiye'nin vize serbestisi sonbaharda görüşülecek." sözlerine yer verdi.

KİLİT ORTAK TÜRKİYE

Söz konusu yetkili konuşmasının devamında, "Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yeniden ivme kazanılması açısından elzemdir." dedi.

VİZE SERBESTİSİ NEDİR?

Vize Serbestisi Diyaloğu tamamlandığında biyometrik pasaport sahibi tüm vatandaşlarımız, Schengen ülkelerine iş, ailevi ya da turistik amaçlı kısa süreli ziyaretlerinde (180 gün içinde 90 güne kadar) vizesiz seyahat edebilecektir. Schengen vizesi, Birleşik Krallık ve İrlanda hariç tüm AB üyesi ülkeler için geçerlidir.