Son dakika | AB’den Yunanistan’a göçmen tepkisi: Türkiye’nin bildirdiği trajediler önlensin

"GÜVENLİĞİ MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE SAĞLAMAK GEREK"

AB sözcülüğü, şunları kaydetti:

"AB Komisyonu, defalarca üye ülkelere ve arama kurtarma operasyonlarına katılan tüm uluslararası aktörlere hızlı ve koordinasyon içinde hareket etmeleri ve denizde yardım isteyenlerin güvenliğinin mümkün olan en kısa sürede sağlanmasıyla ilgili yasalara uymaları çağrısında bulunmuştur.

AB Komisyonu, ulusal makamların gerçekleri ortaya çıkarmak ve yanlışların takibini yapmak amacıyla her türlü suçlamayı soruşturmasını beklemektedir."