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Giriş Tarihi: 13.2.2022 21:41 Son Güncelleme: 13.2.2022 21:50

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Türkiye sınırında korkutan deprem

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Türkiye sınırında korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 5.6 olarak açıkladı.

Öte yandan Kandilli, Ermenistan-Gürcistan sınırında 4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi.

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SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Türkiye sınırında korkutan deprem
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