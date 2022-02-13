SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Türkiye sınırında korkutan deprem

Son dakika haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 13, 2022
Büyüklük : 5.3 (Mw)
Yer : Shirak (Ermenistan)
Tarih-Saat : 13.02.2022, 21:25:56 TSİ
Enlem : 41.0788 N
Boylam : 43.9385 E
Derinlik : 5.61 km
Detay : https://t.co/SP52d8m552@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 5.6 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 13, 2022
ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI https://t.co/sYm8wsh7wj
13.02.2022, 21:25:54 TSİ
Büyüklük: 5.6
Derinlik: 5.6 km#Kandilli
Öte yandan Kandilli, Ermenistan-Gürcistan sınırında 4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi.