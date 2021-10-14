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Giriş Tarihi: 14.10.2021 10:38 Son Güncelleme: 14.10.2021 14:54

Son dakika: Afganistan'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Afganistan heyeti Ankara'da

AA
Son dakika: Afganistan’dan Türkiye’ye kritik ziyaret! Afganistan heyeti Ankara’da

Son dakika haberi: Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Türkiye’ye gelen Muttaki, bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak.

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Taliban Hükümeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Son dakika! Taliban heyeti bugün Türkiye'ye geliyor. İşte ele alınacak konular | Video


"Dışişleri Bakanı Maulvi Amir Khan Muttaki başkanlığındaki üst düzey bir heyet bugün Türkiye'ye gidiyor. Üst düzey bir IAEA heyeti, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun resmi daveti üzerine Ankara'ya hareket etti. Heyet, üst düzey Türk yetkililerle karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda görüşmelerde bulunacak."




İlişkilerin iyileştirilmesi, ticaret, insani yardım, göç ve hava taşımacılığı konularında bir dizi karar değerlendirilecek.

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Son dakika: Afganistan'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Afganistan heyeti Ankara'da
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