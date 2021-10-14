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Giriş Tarihi: 14.10.2021 10:38 Son Güncelleme: 14.10.2021 11:21

Son dakika: Afganistan'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Dışişleri Bakan vekili Muttaki Ankara'ya geldi

AA
Son dakika: Afganistan’dan Türkiye’ye kritik ziyaret! Dışişleri Bakan vekili Muttaki Ankara’ya geldi

Son dakika haberi: Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'ye geldi. Türkiye’ye gelen Muttaki, bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak.

Son dakika haberi: Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye'de temaslarda bulunacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Muttaki'nin başkanlık ettiği heyet, Katar'ın başkenti Doha'dan bir uçakla Türkiye'ye geldi.

Son dakika! Taliban heyeti bugün Türkiye'ye geliyor. İşte ele alınacak konular | Video

Türkiye'ye gelen Muttaki, bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak.

Muttaki, Doha'da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.

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Son dakika: Afganistan'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Dışişleri Bakan vekili Muttaki Ankara'ya geldi
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