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Giriş Tarihi: 7.4.2023 09:12 Son Güncelleme: 7.4.2023 09:27

Son dakika: AK Parti'den İsrail'e sert tepki...

İsrail güçleri önceki gün yaptığı Mescid-i Aksa baskınının ardından bu kez de Gazze'yi hedef aldı. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik yeni hava saldırıları düzenledi. AK Parti'den İsrailİ'n saldırılarına sert tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail yönetimi, gerilimi tırmandıran adımlar atarak masum insanların hayatını ve bölge barışını tehdit etmektedir." dedi.

Son dakika: AK Parti’den İsrail’e sert tepki...

İsrail'in Gazze saldırılarına AK Parti'den tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İsrail yönetimi, gerilimi tırmandıran adımlar atarak masum insanların hayatını ve bölge barışını tehdit etmektedir." dedi.

TÜM BÖLGEYİ ATEŞE ATIYOR

Çelik açıklamalarını; "Netenyahu yönetimi şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisindedir... Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır." şeklinde sürdürdü.

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Son dakika: AK Parti'den İsrail'e sert tepki...
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