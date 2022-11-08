Son dakika | AK Parti’den Macron’a sert tepki: Vahim bir hata...

Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MAcron'un skandal sözlerine AK PArti'den çok sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Türkiye'yi Afrika'da emperyalist güç olarak suçlamasını kınıyoruz. Fransa'nın Afrika'daki sömürgeci geçmişinin Afrikalılara ne acı bedeller ödettiği ve bunun halen devam ettiği tüm dünyanın malumudur. dedi.