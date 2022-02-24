SON DAKİKA | Almanya Başbakanı Scholz: "Putin bu savaşı kazanamayacak"

Rusya'nın kardeş halkı olan Ukrayna'nın sayısız vatandaşının hayatını tehlikeye attığını aktaran Scholz, "Bu sabah bir telefon görüşmesinde Başkan Zelenskiy'e şunları söyledim, Ukrayna halkı ve onların özgürce seçilmiş hükümeti tam bir dayanışma içerisindeyiz. Ukrayna'nın egemenliğinin Rusya tarafından ihlal edilmesini kabul etmeyeceğiz" dedi.Putin'i Ukrayna'ya karşı bir savaşa karşı defalarca uyardıklarını dile getiren Scholz, "Bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce onunla Kremlin'de birkaç saat kişisel görüşmeler yaptım ve ona açıkça söyledim: Bu savaş ciddi bir hata olur. Rus halkına ve kendi ülkesinin geleceğine de ciddi zararlar verirdi" dedi."Başkan Putin, diplomatik bir çıkış yolu bulmak için tüm uyarıları ve çabaları görmezden geldi" ifadelerini kullanan Scholz, Bir kez daha, mümkün olan en güçlü ifadelerle Başkan Putin'e sesleniyorum: Derhal bu savaşı ve operasyonlarını durdurun. Rus birliklerini Ukrayna'dan çekin. Donetsk ve Luhansk bölgelerinin yasa dışı tanınmasını iptal edin. Avrupa Birliği, NATO ve G7'deki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, bütün bir ekonomik yaptırım paketi üzerinde anlaştık" dedi.Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanımasının ardından ilk yaptırımları zaten uyguladıklarını açıklayan Scholz, "Kuzey Akım 2 gaz boru hattının sertifikasyonunu askıya aldık. Bugün Ukrayna'ya yapılan saldırının ışığında, daha derin yaptırımlar uyguluyoruz. Rus ekonomisine çok sert etkileyecektir" dedi.