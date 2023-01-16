Son dakika | Almanya Savunma Bakanı istifa etti: ’Medya çok üzerime geldi’

Lambrecht, medyanın üzerindeki baskısından şikayet ederek istifasını Başbakan Olaf Scholz'a sunduğunu kaydetti. Açıklamasında "Medyanın, aylardan bu yana şahsıma odaklanması, Alman ordusu ile ilgili nesnel habercilik ve tartışmaların önüne geçiyor" ifadelerini kullanan Lambrecht, "Bu sebeple görevimi devretmeye karar verdim" dedi.