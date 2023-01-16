Son dakika | Almanya Savunma Bakanı istifa etti: ’Medya çok üzerime geldi’

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, askeri modernizasyon, Ukrayna'ya askeri yardım gönderimi gibi konularda yapılan eleştirilerin ardından istifa etti.
Bakan Lambrecht, yılbaşı gecesi de havai fişekler atılırken, paylaştığı görüntülü mesajla eleştirilerin odak noktası olmuştu.
Almanya'da Rusya-Ukrayna savaşında 'etkisiz kaldığı' ve 'yanlış söylemlerde' bulunduğu gerekçesiyle eleştirilen Lambrecht, yapıtğı açıklama ile istifasını duyurdu.
Lambrecht, medyanın üzerindeki baskısından şikayet ederek istifasını Başbakan Olaf Scholz'a sunduğunu kaydetti. Açıklamasında "Medyanın, aylardan bu yana şahsıma odaklanması, Alman ordusu ile ilgili nesnel habercilik ve tartışmaların önüne geçiyor" ifadelerini kullanan Lambrecht, "Bu sebeple görevimi devretmeye karar verdim" dedi.