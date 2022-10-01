SON DAKİKA: Almanya’da 130 yıllık dev şirket de battı! Her gün ortalama 40 şirket iflas bildiriyor! Avrupa’nın tadı kaçtı

GÜÇLÜ ORTAK ARANIYOR

Açıklamada, "Ambalaj maliyetleri de arttı. Aynı zamanda asgari ücretin 1 Ekim'den itibaren artacak olması, maliyetleri daha da artırdı" ifadesi kullanıldı. Şirket 110 çalışanın bilgilendirildiğini ve kasım ayı sonuna kadar maaşların Federal İş Ajansı tarafından güvence altında olduğunu duyurdu. Genel Müdür Markus Letsch, "Şirketin geleceğinin olabilmesi için güçlü bir ortağa ihtiyacımız var" diye konuştu.