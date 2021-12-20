Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Almanya'da dehşet anları! Kamyon ABD askeri araç konvoyuna daldı
Giriş Tarihi: 20.12.2021 15:56 Son Güncelleme: 20.12.2021 16:03

SON DAKİKA: Almanya'da dehşet anları! Kamyon ABD askeri araç konvoyuna daldı

İHA
SON DAKİKA: Almanya’da dehşet anları! Kamyon ABD askeri araç konvoyuna daldı

Son dakika haberleri... Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir kamyon ABD ordusuna ait askeri araç konvoyuna çarptı. Bazı askerlerin yaralandığı kazada kamyonun sürücüsü aracın içinde diri diri yandı.

Son dakika haberleri... Bavyera eyaletinde bir kamyon ABD ordusuna ait askeri araç konvoyuna çarptı. Bazı askerlerin yaralandığı kazada kamyonun sürücüsü aracın içinde diri diri yandı.

Almanya'da polis tarafından yapılan açıklamada, Bavyera eyaletindeki Neumarkt kentinde A3 otoyolunda bir kamyonun emniyet şeridinde duran ABD'ye ait 3 araçlı askeri konvoya çarptığı belirtildi.

Olayın bir kaza sonucu meydana geldiği ifade edilen açıklamada, bazı ABD askerlerinin yaralandığı kaydedildi.

Kazanın ardından araçların alev aldığı olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

Kamyonun sürücüsü aracın içinde diri yandı, otoyol kazanın ardından her iki yönde trafiğe kapatıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Almanya'da dehşet anları! Kamyon ABD askeri araç konvoyuna daldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA