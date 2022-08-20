SON DAKİKA: Almanya’da skandal olay! 10 aylık Emir’i annesinden alıp eşcinsel aileye verdiler...

"KİMLİĞİNİ KORUYAMAZ"

Aygül Küçükbıyık, "Oğlum ne yiyor ne içiyor bilmiyorum. Ben oğlumun özel günlerinde yanında olmak istiyorum. Bu en doğal annelik hakkım. Emir aynı zamanda Türk vatandaşı. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin çağrıma kulak vermesini istiyorum. Türk evladı nasıl eşcinsel çiftin yanında Türk kimliğini koruyabilir?" dedi. Emir'in, annesinden "psikolojik tedavi gördüğü için bakamayacağı" gerekçesiyle alındığı öğrenildi.