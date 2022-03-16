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Giriş Tarihi: 16.3.2022 16:40

Son dakika | Avrupa Konseyi'nden Rusya kararı! Dikkat çeken 8. madde detayı...

AA
Son dakika | Avrupa Konseyi’nden Rusya kararı! Dikkat çeken 8. madde detayı...

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Avrupa Konseyi'nden dikkat çeken bir karar geldi. AB, Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik işgaline karşı 4’üncü yaptırım paketini onaylamış, Son yaptırımlar ile birlikte lüks araç, mücevherler, kıyafet ve ayakkabı, parfüm gibi ünlü markalara ait pahalı ürünleri içeren lüks malların Rusya’ya ihracatı da yasaklanmıştı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ise, konseyin tüzüğünün 8. maddesine atıfta bulunarak Rusya'yı üyelikten çıkardı.

Avrupa Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Komitesi'nin, bu sabahki olağanüstü toplantının ardından konseyin tüzüğünün 8. maddesi gereğince başlatılan prosedür kapsamında Rusya'yı bugünden itibaren üyelikten çıkarmaya karar verdiği belirtildi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) dün Rusya'nın konseyin üyesi olamayacağına yönelik görüş niteliğinde karar aldığı hatırlatılan açıklamada, Rusya'nın konseyden ayrıldığını Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'e dün bildirdiği kaydedildi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıları nedeniyle Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'nde ve Parlamenterler Meclisi'nde temsil hakkı 25 Şubat'ta askıya alınmıştı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 10 Mart'ta konseyin tüzüğünün 8. maddesi kapsamında AKPM'den Rusya'ya yönelik alınabilecek yeni yaptırım kararlarını görüşmesini istemişti.

Rusya, 28 Şubat 1996'da Avrupa Konseyi üyesi olmuştu.

8. MADDE NEDİR?

Avrupa Konseyinin, üçüncü madde hükümlerini ciddi surette ihlal eden, her üyesi temsil hakkından bir süre için mahrum edilebilir ve Bakanlar Komitesi tarafından 7. Maddedeki koşullar dahilinde Konseyden çekilmeye davet edilebilir. Bu davet dikkate alınmadığı takdirde Komite, bizzat Komitenin tayin edeceği tarihten itibaren söz konusu üyenin artık Konseye mensup olmadığına dair karar verebilir.

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Son dakika | Avrupa Konseyi'nden Rusya kararı! Dikkat çeken 8. madde detayı...
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