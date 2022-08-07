Son dakika: Avrupa’da felaket! Kuraklık ve karanlık ülkeleri sarsıyor





Fransız vatandaşlarından evden çıktıklarında Wi-Fi yönlendiricilerinin fişini çekmeleri de isteniyor. Fransa'daki büyük süpermarket zincirlerinin başkanları, bu yıl 15 Ekim'den itibaren tüm mağazaların kapanış saatlerinde elektrik işaretlerini kapatma, ışık kullanımını azaltma ve mağaza sıcaklıklarını yönetme gibi enerji tasarrufu tekniklerini kullanmaları için gönüllü bir anlaşma yaptı.



İSPANYA

Madrid, gazının sadece yüzde 10'unu Moskova'dan alıyor. 10 Ağustos'ta yürürlüğe girecek tasarruf yasasıyla, mart ayına kadar gaz tüketimini yüzde 7 azaltma hedefinde. Kamu binalarının yanı sıra mağazalar, restoranlar, kafeler, süpermarketler, ulaşım merkezleri ve kültürel alanlarda ısıtma ve soğutma sıcaklıklarını sırasıyla 19 ve 27 dereceyle sınırlanacak. 30 Eylül'e kadar otomatik olarak kapanan kapılar kurulacak. Mağaza vitrinlerindeki ışıklar 22:00'ye kadar kapatılacak. Tedbirler Kasım 2023'e kadar yürürlükte kalacak. Özel sektör evden çalışmayı artırmaya çağırılıyor.