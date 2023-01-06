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Giriş Tarihi: 6.1.2023 11:10 Son Güncelleme: 6.1.2023 11:21

Son dakika | Avusturya'da askeri kışlaya saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Avusturya'nın Wiener Neustadt şehrindeki hava kuvvetleri kışlasına yapılan saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Son dakika | Avusturya’da askeri kışlaya saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri: Reuters'tan alınan bilgilere göre Wiener Neustadt şehrindeki hava kuvvetleri kışlasına yapılan saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Ordu Sözcüsü Micheal Bauer'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre kışladaki bir gardiyan hayatını kaybetti.

GARDİYAN İLE AMİRİ TARTIŞMIŞ

Avusturya basınının açıklamalarına göre ise sabah 7 sularında yaşanan olayda gardiyan ve amiri arasında başlayan sözlü tartışma silahlı çatışmaya döndü. Çatışma sonucunda gardiyan hayatını kaybederken amir ise yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastaneye kaldırılan amirin şu an için sağlık durumu belirsiz. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika | Avusturya'da askeri kışlaya saldırı! Ölü ve yaralılar var
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