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Giriş Tarihi: 8.1.2022 16:04

SON DAKİKA: Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine saldırı

AA
SON DAKİKA: Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine saldırı

Son dakika... Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı kaydedildi.

Son dakika haberi: Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilindeki mevzilerin yerel saatle 13.50 civarında Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermeni mevzilerinden büyük kalibreli silahlarla ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun yanıt vermesinin ardından karşı tarafın ateşi kestiği belirtildi.

Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedilen açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

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SON DAKİKA: Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine saldırı
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