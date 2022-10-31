Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan’dan anlaşma kararı

3'LÜ ZİRVE SONRASI ORTAK BİLDİRİ!

Toplantıda konuşan Putin, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle ortak bildiri üzerinde anlaştıklarını belirterek, "Genel kanaatimizce çok faydalı bir toplantı oldu. Bana göre bazı temel konularda gelecekteki muhtemel anlaşmalar için çok iyi bir atmosfer oluştu. Bugün ortak bir bildiri üzerinde anlaştık. Açıkça söylemeliyim ki, her şey üzerinde anlaşma sağlanmadı. Heyetlerin daha önce üzerinde çalıştıkları metinden bazı şeylerin çıkarılması gerekiyordu. Ancak toplantının faydalı olduğu yönündeki genel değerlendirmeye katılıyorum ve bu durumun bir bütün olarak çözülmesine yönelik ileri koşullar oluşturuyor. Yine de temel konular üzerinde anlaşmayı başardık. Bugünkü görüşmemiz tüm ülkelerimizin geleceği konusunda da hemfikir olabileceğimizi gösteriyor. Bütün ülkelerimiz derken Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve tüm bölge ülkelerini kastediyorum. Çünkü tüm halklar ilişkileri normalleştirmeyi istiyor" dedi.