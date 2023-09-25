Son dakika | Karabağ’da kritik temas! İkinci görüşme başladı

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın Ermeni zulmünü durdurmak için Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonu sonrası Azerbaycan ile Ermeni tarafları arasında Karabağ'da ikinci bir görüşme gerçekleşti.

İKİNCİ GÖRÜŞME

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin temsilcileri ile Azerbaycanlı yetkililer arasındaki ikinci görüşme Hocalı'da başladı.

İLK GÖRÜŞME YEVLAH'TAYDI

İlk görüşme Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında Yevlah şehrindeki valilik binasında yapılmıştı. Müzakerelere, Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan katılmıştı. Görüşmede, Rus Barış Gücü'nden de bir yetkili yer almıştı.