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Haberler Dünya Haberleri Son dakika! Bakan Akar'dan Rusya ve Ukrayna'daki gemiler hakkında açıklama: En kısa zamanda Türkiye'ye gelecek!
Giriş Tarihi: 9.3.2022 11:59 Son Güncelleme: 9.3.2022 12:08

Son dakika! Bakan Akar'dan Rusya ve Ukrayna'daki gemiler hakkında açıklama: En kısa zamanda Türkiye'ye gelecek!

DHA
Son dakika! Bakan Akar’dan Rusya ve Ukrayna’daki gemiler hakkında açıklama: En kısa zamanda Türkiye’ye gelecek!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son dakika açıklamasında; "Türk gemileri En kısa zamanda Türkiye’ye gelecek. En kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz." dedi...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Akar yaptığı son dakika açıklamalarında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile olumlu ve yapıcı bir görüşme yaptıklarını dile getirdi.

BİRİNCİ KONU ATEŞKES

Bakan Akar, görüşmelerdeki birinci konunun ateşkesin bir an önce gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi.

TÜRK GEMİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Bölge'de Türkiye'ye ait 2 uçak olduğunu, aynı zamanda Rus limanlarında Türk gemileri olduğunu ifade eden Akar, onların da bir an önce güvenli bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesi konusunda önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler beklediklerini kaydetti.

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Son dakika! Bakan Akar'dan Rusya ve Ukrayna'daki gemiler hakkında açıklama: En kısa zamanda Türkiye'ye gelecek!
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