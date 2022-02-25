Son dakika! Bakan Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas'tan işgale başlamasının ardından devam eden harekat ikinci gününe girdi. Bölgede yaşana gelişmeler tüm dünya tarafından yakından takip edilirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile görüştüğü açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik konuları ele alınmış ve değerlendirdi." denildi.