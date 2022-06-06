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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü: Limanda bekleyen ticari gemiler...
Giriş Tarihi: 6.6.2022 14:56 Son Güncelleme: 6.6.2022 15:17

Son dakika | Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü: Limanda bekleyen ticari gemiler...

Son dakika | Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü: Limanda bekleyen ticari gemiler...

Son dakika haberi.. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından; Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ve A400M uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından acil ateşkese olan ihtiyaç ile gerginliğin azaltılması ve insani yardımın ulaştırılması, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemiler ve A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu. Ayrıca Bakan Akar tarafından Türkiye'nin barışın tesisi ve Ukrayna'ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi

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Son dakika | Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü: Limanda bekleyen ticari gemiler...
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