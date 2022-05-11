Son dakika: Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs’ta ABD’ye gidecek: Gündemdeki konular...

Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bigiye göre anlaşmazlık konularında çözüme odaklanılacak...

BLİNKEN İLE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşmek üzere 18 Mayıs'ta ABD'ye gerçekleştireceği ziyarett, iki bakanın görüşmesinde stratejik mekanizmanın ele alınacağını ifade edildi.

Bakanların Stratejik Mekanizma toplantısında, ülkeler arasındaki anlaşmazlık konularının çözümüne odaklanacağı belirterek, işbirliği alanları üzerinde durulacağını açıklandı.

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