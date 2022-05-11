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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidecek: Gündemdeki konular...
Giriş Tarihi: 11.5.2022 12:06 Son Güncelleme: 11.5.2022 12:13

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidecek: Gündemdeki konular...

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs’ta ABD’ye gidecek: Gündemdeki konular...

Ediinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidecek. Bakan Çavuşoğlu'nun kritik ziyaretinde anlaşmazlık konularında çözüme odaklanılacağı ifade edildi.

Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bigiye göre anlaşmazlık konularında çözüme odaklanılacak...

BLİNKEN İLE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşmek üzere 18 Mayıs'ta ABD'ye gerçekleştireceği ziyarett, iki bakanın görüşmesinde stratejik mekanizmanın ele alınacağını ifade edildi.

Bakanların Stratejik Mekanizma toplantısında, ülkeler arasındaki anlaşmazlık konularının çözümüne odaklanacağı belirterek, işbirliği alanları üzerinde durulacağını açıklandı.

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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidecek: Gündemdeki konular...
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